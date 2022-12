Frosinone, 3-0 alla Ternana e Campione d’Inverno! Mulattieri, non solo gol

Il Frosinone di Fabio Grosso dilaga contro la Ternana e si laurea campione d’inverno in Serie B. Mulattieri, giocatori di proprietà dell’Inter, non si limita solo al gol (vedi articolo) ma fornisce anche l’assist per la seconda rete gialloblù di Insigne. Poi arriva anche il 3-0 con un ex nerazzurro

SCATENATI – Il Frosinone di Fabio Grosso è Campione d’Inverno in Serie B. La squadra ciociara dilaga contro la Ternana con un netto 3-0. Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell’Inter, è scatenato con un gol (il primo) e un assist per il 2-0 di Roberto Insigne. Al 72′ arriva anche il definitivo 3-0 con un ex Inter, vale a dire Luca Garritano che sigla un gol bellissimo. 39 punti per il Frosinone capolista, segue la Reggina a quota 36.