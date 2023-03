Friburgo-Juventus, i convocati di Allegri: tre big fuori! Domenica l’Inter

Friburgo-Juventus è in programma domani sera. Massimiliano Allegri ha diramato quest’oggi la lista dei convocati per la sfida valida per gli ottavi di ritorno di Europa League: spiccano le assenze di Bonucci, Alex Sandro e Pogba oltre all’infortunato di lungo corso Milik

FRIBURGO-JUVENTUS, I CONVOCATI DI ALLEGRI

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Compagnoni.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.

Fonte: juventus.com