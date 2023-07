Frey: «Sommer scelta giusta! E l’Inter ha anche preso il numero 1»

Sommer è il principale candidato a ricoprire il ruolo di portiere titolare dell’Inter nella nuova stagione, dopo l’addio di Onana e non solo. Un grande ex come Frey promuove questa scelta e non solo, in un suo intervento al canale YouTube di Gian Luca Rossi.

IN ARRIVO – Sébastien Frey, da ex portiere, è uno dei migliori che possono giudicare come si sta muovendo l’Inter: «Ormai siamo in fase terminale della trattativa con Yann Sommer. Ritengo che sia la scelta giusta: un portiere di grande esperienza, anche a livello internazionale. Penso che per l’Inter sia pronto per sostituire André Onana, che sappiamo cosa ha trasmesso. Non sarà facile, ma credo che Sommer lo possa fare. E credo che nella trattativa con Anatoliy Trubin l’Inter non avrà grande fretta, considerato che l’anno prossimo sarà in scadenza di contratto. Penso che la mossa sia giusta: prendere un portiere già pronto, dovendo essere protagonisti in campionato e Champions League, considerando di metterne un altro in prospettiva futura. Abbiamo visto quello che Trubin ha fatto in queste stagioni, un ragazzo fisicamente imponente che ha margini di crescita. Sicuramente potrà migliorare molto in Italia, poi ho visto che il mio amico Gianluca Spinelli è diventato il preparatore dei portieri dell’Inter. Per me è il numero uno in assoluto ed è interista, potrà far crescere Trubin come fatto con altri portieri. Così l’Inter potrà essere a posto, da questo punto di vista».