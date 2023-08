Frey: «Sommer quello di cui ha bisogno l’Inter. Fra un anno un altro»

Anche oggi non si è chiusa la trattativa per portare Sommer all’Inter, che da un mese si dice che sia alle battute finali. L’ex portiere nerazzurro Frey spera che arrivi e in tempi brevi, dando così la possibilità di rinviare un’altra operazione.

FRA I PALI – Sébastien Frey ha due nomi, fatti su TV Play: «Per me Yann Sommer è un portiere molto importante, di grande affidabilità. Può far bene: ha esperienza, affidabilità, è il portiere di cui l’Inter ha bisogno quest’anno. È un affare da chiudere molto velocemente, perché l’anno prossimo ad Anatoliy Trubin rimane l’ultimo di contratto. Prendendo Sommer l’Inter non ha fretta, lo manda in scadenza e l’anno prossimo prende Trubin. Ho letto che si chiude entro quarantotto ore e mi auguro che la possano chiudere. Poi comunque la tournée l’ha fatta con Filip Stankovic: oggi non so se è già pronto per le aspettative dell’Inter di oggi, che deve essere protagonista in campionato e in Champions League. Serve adesso un portiere pronto come Sommer, però ho visto un ragazzo molto interessante e ha un vissuto. Stankovic ha fatto bella figura, se le alternative sono queste dai spazio a Stankovic per la Coppa Italia con Sommer titolare, vedendo cosa può fare il ragazzo in una competizione dove l’Inter vuole essere protagonista. Può essere comunque una soluzione valida».