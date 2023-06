Frey: «Onana ad oggi è una garanzia: l’Inter deve tenerlo!»

L’Inter è al centro delle voci di mercato, soprattutto con alcuni nomi: André Onana è uno di questi (vedi articolo). Di lui ha parlato, a Tv Play_Calciomercato.it, l’ex portiere nerazzurro Sebastien Frey.

NON SI TOCCA − L’ex portiere dell’Inter, Sebastien Frey, ha parlato di André Onana sul canale Twitch di Tv Play_Calciomercato.it: «Io non guardo ai giocatori come un investimento da prendere e rivendere per farci soldi. Oggi Onana è una certezza e una garanzia. Altri, come Vicario, Carnesecchi, li stimo ma saranno pronti per un’Inter che deve continuare a vincere? La scia deve essere quella di continuare a vincere. Se prendono e vendono Onana che segnale sarebbe? Devi tenere chi si è meritato il posto e chi ha ricevuto elogi, come con Guardiola. Io in questo momento non lo toccherei. L’Inter quando sono arrivato io aveva osato, poi magari ho dimostrato di essere importante».