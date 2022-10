Frey: «Onana-Handanovic? Un episodio ha portato Inzaghi a scegliere!»

L’Inter sembra aver ritrovato se stessa e anche oggi contro la Salernitana è arrivata la vittoria. L’ex nerazzurro Frey, parla del buon momento della squadra di Inzaghi dicendo la sua su Onana e Handanovic da ex portiere. Di seguito il suo intervenuto a Tutti Convocati, su Radio 24

SERENITÀ – L’Inter dà continuità al buon momento dopo il 3-3 sul campo del Barcellona portando a casa 3 punti grazie alla vittoria con la Salernitana. Sebastien Frey parla della ritrovata serenità: «Devo dire che oggi sicuramente queste vittorie e questa grande prestazione al Camp Nou ha dato morale e tranquillità alla squadra, penso che adesso sia più serena per lavorare e queste vittorie rilanciano in campionato un po’ tutto».

FAME DIFFERENTE – Frey, da ex portiere, si esprime su André Onana e Samir Handanovic: «Da questa estate c’è il dibattito Onana-Handanovic, anche per la tranquillità della squadra finché non c’è stata una scelta si vedeva che non si respirava tutta questa serenità. Per me c’è stato un episodio chiave che ha fatto sì che Inzaghi, a parte le prestazioni, scegliesse Onana: quando l’Inter è sotto 1-0 con il Barcellona, Onana ha incitato e spinto i compagni in avanti. La differenza è che Samir ha un vissuto lungo e importante con l’Inter, oggi Onana è arrivato e ha fame, vuole dimostrare, anche troppo a volte. Ad oggi penso che questa sia la scelta giusta, anche perché i risultati arrivano. Il bilancio lo farai a fine stagione, ma in passato abbiamo visto come per esempio Donnarumma e Navas si facessero del male a vicenda. La gerarchia ci deve essere ma non una volta uno e una volta l’altro».

VANTAGGIO – Per finire Frey sottolinea come l’infortunio di Marcelo Brozovic abbia creato meno problemi rispetto alla scorsa stagione: «Quando c’è stato l’infortunio di Brozovic eravamo tutti preoccupati. Oggi è un grosso vantaggio dire che l’Inter ha tante scelte di qualità da poter mettere in campo. Sicuramente sarà un’arma in più per l’Inter sia in campionato che in Champions League».