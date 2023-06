Frey: «Onana fossi l’Inter lo terrei! Su un particolare dimostra»

Frey stasera era tra gli ospiti di un evento di Operazione Nostalgia a Ferrara. L’ex portiere fra le altre anche dell’Inter si è fermato a parlare di vari temi e fra questi ha toccato anche i dubbi sulla permanenza di Onana.

VA VIA O NO? – Sébastien Frey vota a favore della permanenza: «André Onana ha dimostrato in questa stagione, con il bellissimo percorso dell’Inter, di essere un grande portiere. Rimarrà o no? Io, se fossi l’Inter lo terrei: Onana ha dimostrato di essere un grande portiere, ma anche un grande leader. Forse mancava un giocatore di grande carisma, lui oggi lo vedo. Ci siamo visti per un evento, ha grande personalità sia in campo sia anche nello spogliatoio. Lo vedete nelle vittorie, anche quando non gioca è il primo a festeggiare».