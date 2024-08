Frey: «Martinez, non serve preoccuparsi. Inter, due obiettivi»

Sebastien Frey ha fatto il punto sull’Inter, concentrandosi in particolar modo sui portieri, specialmente Yann Sommer e Josep Martinez. Sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, l’ex portiere nerazzurro ha espresso la sua opinione.

PORTIERI A CONFRONTO – Da ex portiere, Sebastién Frey ha fatto il punto sui portieri dell’Inter per la prossima stagione: «Mi è sempre piaciuto, la scorsa stagione ha dimostrato agli scettici di essere una grande sicurezza. È un leader silenzioso, non urla in campo, ma io ho parlato con alcuni dei compagni di squadra che mi hanno detto che trasmette tranquillità. Ed è fondamentale, basta vedere che l’Inter è una delle migliori difese d’Europa. Martinez ha fatto una grande stagione al Genoa, non bisogna preoccuparsi per una partita sbagliata. Scendere in campo la prima volta, indossando una maglia così importante, non è facile».

Frey, tra gli obiettivi dell’Inter e il presente con le Legends

CONFERMARSI – Frey ha poi fatto il punto sugli obiettivi dell’Inter la prossima stagione: «Gli obiettivi sono importanti, bisogna riportare a casa lo scudetto e provare ad andare avanti in Champions League. La prima stagione non è la più importante, è la seconda, quella dove bisogna confermarsi. Io purtroppo ho vinto poco a livello di squadra. Ma posso garantire che quando vinci, l’emozione è così bella che, più vinci e più vuoi vincere. Hai sempre una fame sensazionale. Un campionato non lo ha vinto il Milan, lo ha perso l’Inter. E questo lo dicono tutti. Non ho dubbi che non ci siano giocatori che si imborghesiscono. A oggi, tra le rivali, vedo più i rossoneri. La Juventus voglio vederla, hanno preso un grande allenatore che sta mettendo basi molto solide»

RUOLO DI RAPPRESENTANZA – Nell’intervista, Sebastién Frey ha poi spiegato anche il ruolo di rappresentanza con altri grandi ex della squadra: «L’Inter ha grande rispetto per tutti quelli che hanno indossato la sua maglia. Io e altri ex giocatori rappresentiamo la squadra in tutto il mondo. A ottobre, in Cina, andiamo a fare il derby delle leggende contro il Milan. E io non vedo l’ora. Il club è molto presente in questi eventi, anche benefici. Come Legends, noi siamo l’unica squadra a essere ancora imbattuta. Tra di noi ci sono quattro o cinque punte di diamante, ovvero i ragazzi del Triplete. È fantastico»

Fonte: Gian Luca Rossi, canale YouTube ufficiale