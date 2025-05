Frey: «Inter, turnover giusto! Attacco Arnautovic-Correa ci sta»

Frey è un doppio ex di Inter-Verona ed è presente stasera al Meazza per l’anticipo della quartultima giornata di Serie A. A Inter TV, l’ex portiere ha dato una valutazione del momento e delle scelte di formazione.

IL DOPPIO EX – Sébastien Frey a pochi minuti da Inter-Verona: «Io credo che stasera sia una partita che sulla carta sembrerebbe facile, però le due squadre hanno un obiettivo da raggiungere. L’Inter deve rimanere in lotta per lo scudetto, il Verona deve salvarsi: in base all’approccio dell’Inter può rendera più facile o più complicata. Il turnover di stasera? Io penso che sia molto giusto, considerando la grande partita contro il Barcellona. Sappiamo che martedì sarà una partita speciale, dove ha tutte le carte in regola per fare magari l’impresa. Ovviamente ci vuole un po’ di riposo, ma chi andrà in campo stasera si farà valere per la squadra che rappresenta e vorrà mettersi in mostra, perché stiamo arrivando quasi a fine stagione e ci sono giocatori che hanno bisogno di visibilità. E Simone Inzaghi deve valutare tutta la rosa».

Il doppio ex di Inter-Verona Frey su Josep Martinez in porta

LE SCELTE – Frey promuove Josep Martinez titolare in Inter-Verona: «Assolutamente sì. Devo dire che le volte che l’ho visto giocare ho visto un ragazzo molto serio, che ha delle qualità. Un ragazzo che si è fatto trovare sempre pronto, che ha davanti un grande portiere come Yann Sommer che è stato decisivo nell’ultima a Barcellona. Io credo che sia giusto dare spazio a chi si deve far valere e che Martinez, in prospettiva futura, possa essere da Inter. Il Verona? Queste squadre che vengono a giocare a San Siro sanno del peso dello stadio e dell’importanza dell’avversaria. Sanno di andare a subire e credo che la imposterà così, con l’Inter che proverà a sbloccarla il prima possibile. La coppia Arnautovic-Correa? Ci sta, credo che Inzaghi stasera cercherà delle conferme anche per martedì».