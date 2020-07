Frey: “Inter, qualcosa in stagione Ã¨ andato storto. Handanovic? Un leader”

Frey: “Inter, qualcosa in stagione è andato storto. Handanovic? Un leader”

Sebastian Frey, ex portiere tra le altre di Inter e Fiorentina, intervenuto su “Sky Sport 24” ha parlato della squadra nerazzurra, tracciando un bilancio della stagione. L’ex portiere, infine, parla di Samir Handanovic.

LEADER – Queste le parole di Sebastian Frey: «Inter? Per età media dovrebbe essere una squadra matura e competitiva. In questa stagione qualcosa è andato storto. Io credo che anche Conte lo sappia per alcune dichiarazioni che ha fatto. Ovviamente era più facile arrivare come allenatore in un gruppo come quello della Juventus, che ha aperto un ciclo vincente da anni. Conte è arrivato e deve ricreare e rimodellare questa squadra e questo gruppo, ma ovviamente nei nerazzurri non c’è mai tempo a disposizione. Per questo bisogna trovare soluzioni immediate. Vidal? Sarebbe una soluzione perfetta. Giocatore di esperienza e che può rendere immediatamente. Handanovic? Samir sta trattando il rinnovo da quello che so. In questi anni ha dimostrato tutto l’amore ed il rispetto che ha per questa maglia e questa società. Infatti gli è stata attribuita la fascia da capitano, che per l’Inter è molto pesante. Io penso che sta reggendo molto bene il confronto, si è rivelato un leader silenzioso. Io credo che sia rispettato da tutti in spogliatoio. Gli errori delle ultime partite possono capitare, ma ha fatto una bella stagione ed è sempre decisivo. In Italia ci sono molti portieri interessanti, giusto che l’Inter cominci a guardarsi intorno. Ma ancora Samir è il portiere titolare di questa squadra. Scudetto? Aveva le carte in regola per lottare, se n’è accorto anche Conte. Ha perso dei punti fondamentali».