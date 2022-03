Frey: «Inter mio primo grande amore, sempre grato! Con la Fiorentina speciale»

Frey oggi compie quarantadue anni ed è un doppio ex di Inter-Fiorentina. L’ex portiere francese ha parlato al Matchday Programme in vista della partita di domani (ore 18). Leggi qui il magazine completo.

DOPPIO EX – Sébastien Frey ha giocato all’Inter nel 98-99 e 2000-2001, poi alla Fiorentina dal 2005 al 2011. L’ex portiere francese ha un ricordo particolare: «Inter-Fiorentina per me è sempre stata una partita speciale, è stata la mia prima gara da titolare con la maglia nerazzurra. Era il 3 aprile 1999, vittoria dell’Inter per 2-0, quello è stato l’inizio della mia carriera. Ho questa foto dell’ingresso in campo con Ronaldo capitano nerazzurro, Gabriel Omar Batistuta capitano dei viola e io ero lì con loro. Questa foto significa tanto, aver fatto parte della storia, aver condiviso il campo con grandissimi campioni, per me era un sogno che è diventato realtà».

GRATITUDINE – Frey ha tanto apprezzamento per i colori nerazzurri: «L’Inter è stata il mio primo grande amore, la squadra che ha creduto in me. Sarò sempre grato a questo club e a questi colori perché mi hanno permesso di toccare il calcio vero. Anche le altre squadre sono state importanti, Parma mi ha fatto diventare grande e poi c’è Firenze. Ho fatto sei stagioni e nonostante due infortuni importanti ho dei ricordi splendidi. Inter-Fiorentina la guardo con grande piacere, mi piace vedere queste due squadre in campo perché mi ricordano delle bellissime emozioni».

Fonte: Matchday Programme Inter-Fiorentina