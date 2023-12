Frey: «Inter ha rosa completa, ma deve risolvere due problemi»

Sebastian Frey esprime il suo parere sulla rosa dell’Inter. L’ex portiere nerazzurro indica un problema in attacco e un altro sull’esterno su TvPlay.

PROBLEMI – Sebastian Frey, ex portiere di Serie A, indica le possibili migliorie che possono essere apportate alla squadra nerazzurra: «L’Inter ha una rosa già molto completa, ha una panchina ampia e di qualità. Per me ci sono due situazioni da risolvere: Cuadrado vista l’operazione perché non sarà disponibile fino alla fine dell’anno presumibilmente e Sanchez. Fa fatica e non poco, lo vedo così all’Inter. Hanno bisogno di sistemare queste due cose per poter essere competitivi in tutti i tornei a cui partecipano»