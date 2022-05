Frey: «Inter, due o tre passi falsi hanno condizionato. Mi dispiace»

L’Inter sta provando a mantenere il titolo nella scorsa stagione, ma il Milan pareggiando a Reggio Emilia col Sassuolo domenica sarebbe campione. Frey, in collegamento con Supertele su DAZN, è dispiaciuto per questo.

POCHE SPERANZE – Sébastien Frey parla delle possibilità di titolo nell’ultima giornata per l’Inter: «Sinceramente ero molto convinto fino a oggi. Devo dire che le ultime partite vedo un Milan che non molla niente: sappiamo che all’ultima partita basta concretamente un punto per essere campione. Mi dispiace, perché l’Inter penso che abbia fatto un gande campionato. Ha fatto due o tre passi falsi che hanno condizionato lo scudetto, anche se manca ancora una partita, ma se andiamo a guardare la stagione il Milan è stata quella più lineare. Adesso psicologicamente stanno meglio, non voglio dire niente ma penso che il Milan a oggi sia la favorita».