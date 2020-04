Frey: “Inter, che tifo della Fiorentina contro il Bayern nel 2010! Milito…”

Frey e Materazzi show in diretta su Instagram. Mentre l’ex difensore dell’Inter raccontava aneddoti del suo passato interista, l’ex portiere nerazzurro e della Fiorentina ha fatto una rivelazione sulla finale di Champions League 2010 contro il Bayern Monaco

RETROSCENA – Sebastien Frey senza peli sulla lingua: «L’anno del Triplete, che a noi ci hanno inculato col Bayern Monaco è l’anno che voi avete vinto in finale contro il Bayern. Ti puoi immaginare, noi non è che tifavamo per voi, ancora di più! A parte che io tifavo già per voi comunque. Per la rosicata di essere usciti così (clamoroso errore arbitrale in occasione del gol del 2-1 in netto fuorigioco, ndr), poi voi li avete bastonati. Devastante. Diego Milito fenomenale anche».