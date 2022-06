Frey: «Handanovic, il rinnovo un segnale. Giusto che rimanga all’Inter»

Frey in un’intervista rilasciata a Sportpaper.it, tra i temi trattati ha parlato anche della permanenza di Handanovic e dell’interesse dell’Inter per Paulo Dybala.

SU HANDANOVIC – Sebastian Frey in un’intervista parla della permanenza di Samir Handanovic: «Si è un segno di ringraziamento verso questa maglia e per quello che ha dato in questi anni. È un portiere che si è meritato la fascia di capitano e che quando l’Inter è in difficoltà ha tirato sempre fuori qualcosa. Non era giusto escluderlo vista l’età anche se il cambio portieri ci sta ma ripeto, giusto che rimanga all’Inter, è un segno di rispetto nei suoi confronti».

SU DYBALA – Frey conclude dicendo la sua anche riguardo l’interesse dell’Inter per l’attaccante ex Juventus: «Considerando le sue qualità spero che Paulo Dybala vada all’Inter visto che l’argentino può essere decisivo sia in Serie A ma anche in Champions League».

Fonte: Sportpaper.it – Anthony Cervoni