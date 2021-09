Frey: «Handanovic? Critiche ingiuste da anni! È titolare e capitano dell’Inter»

Handanovic è di nuovo al centro di numerose critiche per le sue ultime prestazioni con la maglia dell’Inter. A difenderlo ci pensa l’ex portiere nerazzurro Frey, che alla presentazione dei suoi vini a Pistoia ha parlato ai media presenti.

INAMOVIBILE – Secondo Sebastien Frey, ex portiere dell’Inter, le critiche a Samir Handanovic sono spesso ingiuste e lo sloveno merita di essere ancora il titolare della squadra di Simone Inzaghi: «Sono anni che Samir viene criticato, non mi stupisco neanche più di tanto. Mi dispiace perché in tutti questi anni è stato un protagonista nell’Inter. Credo che quando la squadra non andava, lui l’ha sempre salvata. Per la lotta scudetto ha fatto anche la sua parte. È il capitano dell’Inter. È sempre stato criticato, molto spesso ingiustamente. Mi stupisce poco. Vista l’età, è giusto che l’Inter si guardi intorno per un futuro. Però penso che questa stagione Samir sarà il capitano e il titolare di questa Inter».