Frey: «Frattesi può fare molto bene. Cristante, era giusto il rosso»

Sebastian Frey ha fatto il punto dopo Roma-Inter, match terminato per 0-1. L’ex nerazzurro ha parlato di Davide Frattesi e Lautaro Martinez.

VALORE AGGIUNTO – Sebastian Frey si è espresso a DAZN sull’importanza di avere a disposizione tanti potenziali titolari all’Inter: «Come lo stai utilizzando, Frattesi può fare molto bene. Credo che abbia fatto un’ottima partita anche stasera. Non parlo di riserve, per lui e per gli altri, perché si tratta di calciatori che devono entrare e fare bene».

Frey e la leadership di Lautaro Martinez: capitano vero per l’Inter!

SU LAUTARO – Frey si è successivamente espresso sul possesso da parte del capitano nerazzurro della personalità e della leadership per esercitare tale importante ruolo nella squadra meneghina: «Lautaro Martinez si comporta da vero capitano. Da quando ha assunto questo ruolo, ha dimostrato di sapersi rapportare al modo giusto con i compagni. Si vede come questi ultimi lo guardano e lo rispettano».

POSSIBILE ROSSO – Frey ha infine indicato il suo punto di vista in merito al mancato cartellino rosso a Bryan Cristante per il fallo non sanzionato ai danni di Marcus Thuram: «Secondo me bisognava fischiare ed espellere il calciatore. Il francese andava in porta, quindi la sua era un’occasione netta da gol».