Frey: «Atletico Madrid-Inter, non sono sorpreso. Vi spiego perché»

Sebastien Frey ha parlato dell’Inter, sconfitta mercoledì scorso in casa dell’Atletico Madrid ed eliminata dalla Champions League.

INTER – Queste le parole di Sebastien Frey, ex portiere dell’Inter, su Radio Serie A sull’eliminazione della squadra di Simone Inzaghi dalla Champions League. «Come ho vissuto Atletico Madrid-Inter di mercoledì scorso? Ho provato dispiacere. L’Inter quest’anno sta facendo una stagione veramente straordinaria, sta dominando un po’ il nostro campionato. Secondo me, doveva essere protagonista anche in Champions. Quindi io credo che è una macchia che va un po’ a sporcare questa stagione magnifica di questa grande Inter perché ritengo che l’Inter sia tornata a dei livelli molti importanti. Però la partita in sé a Madrid non sono sorpreso perché si sapeva che a Madrid sarebbe stata una partita molto complicata per il gioco del Cholo Simeone, l’atmosfera. Io credo che piuttosto è all’andata. Io, se provo un po’ di rammarico, lo provo più all’andata. Secondo me, potevamo chiuderla un po’ meglio in casa nostra per metterci un po’ al riparo, sapendo che sarebbe stato veramente complicato là. Ecco, mi dispiace che l’Inter sia uscita agli ottavi perché io credo che sarebbe dovuta essere protagonista quest’anno assoluta in Champions».