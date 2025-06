Frey sta con Acerbi: «Scelta che rispetto e non ha detto di lasciare la nazionale»

Frey, direttamente da Parma dove si sta svolgendo il Festival della Serie A, ha detto la sua sulla Nazionale e su Francesco Acerbi.

PROBLEMI – Sebastian Frey a Sky Sport 24 ha parlato delle problematiche dell’Italia: «In questo momento il tecnico è messo in discussione, ma è normale. L’Italia deve andare al Mondiale e non può non fare il Mondiale. E’ un paese di calcio, deve fare queste competizioni. Non so quanto possa far bene cambiare adesso. Si vociferano nomi, bisogna capire che strada prendere. Ma potrebbe essere anche rischioso cambiare. Tutto molto delicato. Con la Norvegia è una brutta sconfitta e la Nazionale non può fare questo tipo di prestazioni».

OCCASIONE – Così Frey su Acerbi: «Dopo l’Europeo del 2008 lasciai la Nazionale per concentrarmi di più sul mio club, una decisione sicuramente che pesa perché indossare la maglia della nazionale è il sogno di ogni bambino e calciatore. Ma ci sono delle dinamiche dove a volte bisogna far un passo indietro. Rispetto la scelta di Acerbi, lui ha voluto fare un comunicato veloce per salvaguardare la serenità dei ragazzi in nazionale. E’ stata una polemica che si è dilungata. Ma io ho sentito gente in federazione che la Nazionale non si rifiuta, ma ci sono delle dinamiche. A volte bisogna fare delle scelte anche per la propria serenità e per salvaguardare la serenità di un gruppo. Credo che Acerbi l’abbia interpretata così. Lui non ha detto che lascia la nazionale ma che non voleva essere convocato in questi modi e con questo CT. Se lui si sente di avere le forze credo che lui sarà a disposizione. Lo penso e ne sono convinto».