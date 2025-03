Freund (ds Bayern Monaco) fa il punto: «Ito, faremo una risonanza. Su Goretzka!»

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato delle condizioni fisiche di Hiroki Ito e Leon Goretzka, entrambi usciti anzitempo dal campo nel match contro il St.Pauli. L’Inter segue con attenzione la situazione.

GLI INFORTUNATI – Il Bayern Monaco teme di dover fare a meno contro l’Inter anche di Hiroki Ito, uscito dal campo nella sfida contro il St.Pauli a causa di un problema al piede. Dopo aver dovuto rinunciare a Dayot Upamecano, Alphonso Davies e Aleksander Pavlovic, la compagine bavarese spera di poter contare sul centrale giapponese, uno dei rincalzi su cui il tecnico Vincent Kompany punta con fiducia per la sua retroguardia.

Freund sulle condizioni di Ito e Goretzka in vista di Bayern Monaco-Inter

IL RAGIONAMENTO – Il direttore sportivo del Bayern Monaco Christoph Freund ha fatto il punto della situazione in merito alle condizioni di Ito e Leon Goretzka, anch’egli uscito dal campo per un problema fisico nella sfida vinta dai bavaresi contro il St.Pauli per 3-2. Il ds dei tedeschi si è espresso in questi termini: «Hiroki ha dolore al piede. Faremo una risonanza magnetica per capire meglio l’entità dell’infortunio, sperando non si tratti di qualcosa di serio. Per quanto riguarda Leon, ha avvertito un dolore alla schiena durante la settimana, per cui abbiamo preferito non rischiare. La decisione di sostituirlo è stata dunque presa solo per precauzione».