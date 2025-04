Freund (DS Bayern Monaco): «Inter? C’era grande sogno, ma fallito»

Freund rivela il suo malessere per l’eliminazione del Bayern Monaco dalla Champions League per mano dell’Inter ai quarti di finale.

SOGNO SVANITO – Rispetto a Vincent Kompany, il DS del Bayern Monaco Christoph Freund parla con maggior rammarico dopo l’uscita del Bayern dalla Champions League per mano dell’Inter. Il DS, in conferenza stampa alla vigilia del match di Bundesliga contro l’Heidenheim, ha risposto in questo modo alla domanda dopo l’eliminazione ai quarti di finale: «Era il nostro grande sogno, che è fallito. Fa parte del calcio. Le circostanze non erano così facili. Abbiamo discusso dell’efficacia e dei piccoli dettagli che hanno fatto la differenza. Non credo che la squadra si trascinerà. Ci sono due aspetti: la prestazione – sono stati piuttosto buoni nelle ultime settimane – e quello che ne è venuto fuori. Non siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Ciononostante, la squadra è sulla buona strada. Abbiamo un grande obiettivo nelle prossime settimane: riconquistare il titolo in Bundesliga».