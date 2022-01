Freuler, Udinese-Atalanta a rischio: sconta squalifica in match contro Inter?

Remo Freuler non ha scontato la squalifica in Atalanta-Torino, rinviata e sub judice, e lo stesso destino potrebbe avere il match contro l’Udinese. La sconterà dunque nel match contro l’Inter?

SQUALIFICA – Atalanta-Torino non si è disputata. La gara è stata rinviata ed è sub judice. Così Remo Freuler non ha scontato la propria squalifica nel suddetto match. Anche la gara tra l’Udinese e la formazione orobica è in dubbio e potrebbe essere rinviata. Infatti la disposizione dell’Asl di riferimento impedisce alla squadra friulana di scendere in campo domenica. Quest’ultima attualmente conta 15 membri del gruppo squadra positivi e in isolamento, di cui 12 calciatori e 3 componenti dello staff (vedi articolo). In caso di rinvio di questo match, in considerazione del fatto che anche questa partita rimarrebbe sub judice e che non sarebbe recuperata la prossima settimana, il centrocampista elvetico potrebbe scontare la propria squalifica in Atalanta-Inter.