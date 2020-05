Fresi: “Inter, mio primo gol dimenticato! Sulle punizioni di Roberto Carlos…”

Fresi – ex difensore dell’Inter – è uno dei due protagonisti della quinta puntata di “Inter Calling”, format di Inter TV dedicato ai protagonisti nerazzurri del passato. Oltre 120 presenze in maglia nerazzurra, un trofeo e un solo gol, offuscato da un capolavoro

PRIMO GOL CON BEFFA – Arrivato insieme a Benny Carbone (vedi dichiarazioni), Salvatore Fresi si è fermato in nerazzurro per tre stagioni poi diventate quattro dopo il ritorno dal prestito a Salerno: «Ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi campioni. In quegli anni c’erano squadre veramente complete. All’Inter ho giocato a centrocampo e in difesa. A Roma ho fatto anche un gol bellissimo – tra l’altro il mio primo in Serie A -, che però in pochi ricordano perché in quella partita Youri Djorkaeff ha segnato quella rete leggendaria in rovesciata! Sulle punizioni Roberto Carlos era troppo forte, noi lo sapevamo e gli preparavamo già la palla. La finale di Coppa UEFA contro la Lazio per me è indimenticabile, è stato il mio primo (e unico, ndr) trofeo con l’Inter. In quella partita siamo stati tutti perfetti. Mi ricordo anche tutte le trasferte che l’hanno preceduta, è stato un percorso grandioso». Questi i ricordi di Fresi, oggi ancora legato all’Inter per progetti giovanili legati alla scuola calcio.

Fonte: Inter.it