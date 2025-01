Frendrup trascina il Genoa in casa: vittoria di misura contro il Parma!

Dopo i primi 45′ inchiodati sullo 0-0, il Genoa sblocca il match contro il Parma nel secondo tempo grazie alla rete di Frendrup. Il match termina 1-0 per i padroni di casa, ma Vieira deve fare i conti con un infortunio.

PRIMO TEMPO – Genoa-Parma inaugura la domenica di Serie A, che tra poco vedrà impegnate in campo anche Inter e Venezia. La sfida al ‘Luigi Ferraris’ delle ore 12.30, inizia con poche emozioni. Solo al 23′ arriva il primo squillo con una doppia chance per Vasquez. Il difensore rossoblù controlla in area un pallone ricevuto dai risvolti di un calcio d’angolo e calcia in porta, poi il pallone respinto torna sui suoi piedi e può di nuovo mirare alla porta dove trova il no di Suzuki. Al 32′ risponde il Parma con Bonny. Verticalizzazione del francese che, entrato in area, calcia col sinistro: il pallone termina di poco fuori dallo specchio della porta. Il Genoa, poi, sfiora il gol un minuto dopo con Pinamonti, che di testa trova l’esterno del palo. Poco prima dell’intervallo, poi, arrivano cattive notizie per Vieira. Al 45+1′ l’allenatore rossoblù è costretto a fare la prima sostituzione per via dell’infortunio muscolare di Badelj: al suo posto entra Kasa dalla panchina.

Genoa-Parma 1-0

SECONDO TEMPO – È proprio il neo entrato Kasa ad avere una grande chance nel secondo tempo. Il centrocampista israeliano al 57′ calcia dal limite dell’area col sinistro ma calibra male e il pallone termina alto. Il gol del Genoa arriva poco dopo, al 65′, con Frendrup che calcia col destro e, facilitato anche dalla deviazione di Deprato, mette ko il portiere del Parma. I gialloblù provano a reagire, ma non riescono fino in fondo ad impensierire la squadra di Vieira, che gestisce e va in protezione del risultato. Il Genoa ritrova così la vittoria al Ferraris, e conquista tre punti contro il Parma.