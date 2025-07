Frattesi vicino al ritorno! Ripresa degli allenamenti dopo l’intervento

Frattesi è pronto a riprendere il suo posto al centro del progetto tecnico dell’Inter. Dopo essersi sottoposto lo scorso 10 luglio a un intervento chirurgico di “sports hernia bilaterale” presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

RITORNO – Davide Frattesi ha ripreso ad allenarsi individualmente, come specificato da Sky Sport, ma si tratta di un primo importante passo verso il rientro in gruppo, che dovrebbe avvenire attorno a Ferragosto, quando l’Inter sarà nella fase finale della preparazione estiva. Frattesi, tra i protagonisti più attesi della nuova Inter targata Cristian Chivu, sarà uno degli elementi chiave nel centrocampo a due previsto dal tecnico rumeno nel suo 3-4-2-1. Dopo una prima stagione tra luci e ombre, l’ex Sassuolo vuole imporsi definitivamente tra i titolari e diventare un punto fermo sia in fase di rottura che negli inserimenti offensivi.

Frattesi torna all’Inter dopo l’intervento, ora punto fermo!

NO MERCATO – Intanto, le voci di mercato intorno a Frattesi si sono placate. La società ha infatti ribadito più volte la volontà di puntare su di lui, e sono in corso i contatti per un adeguamento del contratto, che attualmente lo lega all’Inter fino al 2028. L’idea è di blindare ulteriormente un profilo italiano, giovane e già ben inserito nello spogliatoio.