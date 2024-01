Frattesi vero dodicesimo dell’Inter. Sempre determinante – TS

Davide Frattesi scalpita e sogna di giocare di più. Adesso però è il momento di crescere e di rispondere presente, scrive Tuttosport sul gioiellino dell’Inter.

ATTESA – Si chiama metodo Davide Frattesi. Come sottolineato dall’edizione di Tuttosport, il centrocampista dell’Inter continua a sfruttare le occasioni concesse da Inzaghi. L’ultima è stata la partita contro la Lazio dove è andato in gol. Arrivato all’Inter la scorsa estate, Davide Frattesi sapeva benissimo che per diventare il prossimo centrocampista titolare, avrebbe dovuto superare vari step. Ad oggi è difficile per chiunque prendere il posto nella mediana con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan che stanno facendo le fortune di Simone Inzaghi. Nonostante sia partito titolare in Serie A solo contro l’Empoli, Frattesi ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa. Nelle ultime uscite poi, ha anche messo lo zampino. Come il gol al Verona in extremis e il rigore procurato contro il Monza.

NUMERI – Frattesi, l’uomo che entra e determina. Questo l’avevamo già visto nel derby, con Frattesi in gol contro il Milan. In Champions League invece, si trasforma in assistman contro la Real Sociedad in Spagna. Per Frattesi infatti, si contano un totale di 905’ in tutte le competizioni e un gol ogni 227’. Arrivano anche ottimi numeri dall’Europa. Se si considerano i giocatori in Europa con meno di mille minuti giocati, sopra l’interista troviamo solo Tel del Bayern Monaco con cinque gol. Adesso Frattesi, maturato anche come uomo, sbraccia in campo e vuole prendersi al più presto la maglia da titolare. Un maglia sudata e aspettata. Poi in futuro si vedrà – scrive il quotidiano – se ci sarà anche la concorrenza di Zielinski. Contro il Napoli sarà difficile vederlo dal primo minuto, ma Inzaghi sa di poter contare su un dodicesimo uomo importantissimo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna