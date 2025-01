Frattesi in uscita, una tifosa non d’accordo: e lo dice a… Marotta

Davide Frattesi, in questo anno e mezzo di Inter, si è già fatto amare dai tifosi nerazzurri. Ecco perché una giovane tifosa nerazzurra ha avuto un mini siparietto con Beppe Marotta.

IN PARTENZA – L’Inter è partita in direzione Venezia per affrontare i lagunari, nella sfida che si giocherà domani pomeriggio alle ore 15. In partenza anche il presidente Beppe Marotta, che seguirà la squadra. Sono ore calde con il nome di Davide Frattesi in uscita dal club interista. O meglio, la Roma è in pressing per portarlo nella Capitale e lo stesso Frattesi sembra intenzionato ad accettare la via giallorossa. Ma di mezzo c’è ovviamente l’Inter, che non farà sconti per il suo centrocampista, almeno per quanto riguarda questa finestra invernale di calciomercato. Ma la mezzala di Fidene si è fatta voler bene in questo anno e mezzo di Inter, ecco perché una tifosa nerazzurra, presente in stazione per salutare la squadra, ha fatto una richiesta proprio al presidente Marotta.

Siparietto tifosa Inter con Marotta per Frattesi

RICHIESTA – Mini siparietto tra una tifosa e Marotta, durante la partenza dell’Inter verso Venezia. Queste le sue parole: «Non venda Frattesi, per favore». Il presidente non ha risposto, intimando però un sorriso nei confronti della ragazza. Segno di come il giocatore è amato e ben voluto dai tifosi nerazzurri. Da capire come finirà questa storia.