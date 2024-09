Frattesi, robe da top player! L’intreccio tra Inter e… Nazionale – CdS

Davide Frattesi è ormai un bomber di razza in Nazionale. Il centrocampista, dopo gli sfracelli con la maglia azzurra, adesso punta a prendersi anche l’Inter.

PROTAGONISTA – Le partite contro Francia e Israele hanno ridato a Luciano Spalletti e ridaranno a Simone Inzaghi un Davide Frattesi in formato top player. Sia contro i transalpini, che contro la nazionale della stella di David, il centrocampista dell’Inter ha reso al massimo. Nel complesso sono arrivati due gol, una traversa e un altro paio di occasione che potevano far lievitare ancora il suo bottino di marcature. Frattesi è salito a quota sette gol in Nazionale, ben sei sotto la gestione di Spalletti. Se all’Europeo, non è riuscito a brillare, complice anche un 3-4-2-1 non adatto alle sue caratteristiche di incursore/invasore istintivo, nel nuovo 3-5-2 è praticamente un’ira di Dio. Ora chiede spazio pure all’Inter.

Frattesi brilla con la Nazionale e vuole di più con l’Inter

SPAZIO – L’occasione propizia può già arrivare domenica sera, quando l’Inter sarà ospite sul campo del Monza allo stadio Brianteo. I nerazzurri saranno impegnati in tre scontri molto importanti, dopo la ripresa, contro i brianzoli, Manchester City e Milan. Probabile che Frattesi venga impiegato domenica, mentre a Nicolò Barella toccheranno i Citizens in Champions League. A proposito di Inter e di minutaggio, qui nasce una sorta di paradosso: perché se in Nazionale e con lo stesso modulo, Frattesi è ormai diventato insostituibile, nell’Inter ha appena giocato 53′ in tre partite e tutti da subentrato. Il giocatore romano reclama spazio perché un altro anno da comprimario alle spalle di Barella, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe per lui insopportabile.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania