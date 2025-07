Frattesi, rientro con cautela! Poi si parlerà di futuro

Frattesi è pronto a ripartire con Chivu a fargli da guida. Il centrocampista dell’Inter, nelle prossime settimane, tornerà con un nuovo entusiasmo e discorso rinnovo in arrivo

RIENTRO – Davide Frattesi si prepara a tornare al lavoro ad Appiano Gentile con rinnovato entusiasmo. Dopo le vacanze estive a rilento a causa dell’infortunio, il centrocampista dell’Inter ripartirà con calma, quando la squadra si ritroverà al completo per dare ufficialmente il via alla nuova stagione. A cambiare, con il tempo, non sarà soltanto la condizione fisica, ma anche l’umore: l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra ha portato una ventata di fiducia in più anche per Frattesi, che ha apprezzato l’idea tecnica dell’ex difensore e la voglia del club di puntare con decisione sul suo talento.

Frattesi, rientro senza fretta!

RILANCIO – Il feeling con il nuovo allenatore sarà fondamentale per rilanciarsi dopo una stagione vissuta a fasi alterne. Il classe ’99, che si è comunque rivelato decisivo in più occasioni, vuole essere protagonista in pianta stabile nel cuore del centrocampo nerazzurro. E nei prossimi mesi, oltre al campo, sarà tempo di affrontare anche il tema legato al rinnovo di contratto. L’Inter, infatti, vuole blindarlo come parte integrante del progetto tecnico e Frattesi è pronto a rispondere presente, con l’obiettivo di diventare un punto fermo della squadra del futuro.