Frattesi recuperato? Domani la svolta, con un’idea chiara in mente – CdS

Davide Frattesi è stato assente in Inter-Lipsia a causa di un’infiammazione alla caviglia. Nella giornata di domani 29 novembre, l’italiano tornerà in gruppo in vista della Fiorentina.

LA SITUAZIONE – Davide Frattesi ha saltato l’ultima sfida, vinta dall’Inter contro il Lipsia 1-0, per un’infiammazione alla caviglia. Il problema, di un’entità tale da indurre Simone Inzaghi a non schierare il centrocampista italiano solo “a scopo precauzionale”, non preoccupa i nerazzurri. Nella giornata di domani, infatti, Frattesi tornerà ad allenarsi in gruppo, potendo così guardare al prossimo impegno contro la Fiorentina con la speranza di chi percepisce la possibilità del ritorno tra i convocati del tecnico piacentino.

Frattesi, un segnale e una speranza per l’Inter

IL TEMA – Quella di Frattesi è stata, finora, sicuramente una stagione positiva. L’italiano ha continuato a macinare reti in Nazionale, confermandosi il capocannoniere degli azzurri da quando Luciano Spalletti siede sulla panchina dell’Italia. Per quanto riguarda l’Inter, il classe 1999 ha avuto maggiore spazio rispetto alla scorsa stagione, anche in conseguenza dell’infortunio in Inter-Milan che ha tenuto Nicolò Barella lontano dal campo per settimane.

ULTIMO PASSAGGIO – Ora, ci si attende il segnale definitivo del compimento di quello step che manca per ritenere Frattesi alla stregua di coloro che compongono generalmente il centrocampo titolare dell’Inter. I presupposti ci sono tutti. L’ex Sassuolo deve solo portare a compimento quel percorso avviato con la consapevolezza di poter acquisire un ruolo da protagonista nella squadra di Inzaghi.

