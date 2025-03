Frattesi, ora o mai più: la sfortuna di Zielinski lo rilancia – TS

Ora o mai più per Davide Frattesi, che in questi mesi dovrà convincere l’Inter a continuare a puntare ancora su di lui anche nella prossima stagione. L’infortunio di Zielinski lo rilancia come primo ricambio per Inzaghi.

RILANCIO – Nella sfortuna di Zielinski, c’è un giocatore che può rilanciarsi: ossia Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, già stasera, partirà titolare in Champions League per far tirare il fiato a Nicolò Barella. Ma nelle prossime settimane sarà maggiormente coinvolto nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Infatti, l’infortunio dell’ex Napoli (clicca qui per sapere i tempi di recupero), obbliga il tecnico interista ad avere meno rotazioni in mezzo al campo. Ergo, Frattesi è chiamato ad essere il primo e unico ricambio per quanto riguarda la posizione da mezzala. In primis di destra e all’occorrenza anche di sinistra. Ma adesso il ragazzo di Fidene, che in estate potrebbe comunque partire dopo il mal di pancia di gennaio, dovrà sfruttare al meglio questi mesi.

I numeri di Frattesi, ma ora l’Inter vuole la sua elettricità

NUMERI – A dir la verità, numericamente parlando, Frattesi ha già giocato di più rispetto alla scorsa stagione. Come riferisce Tuttosport, l’ex Sassuolo in quest’annata ha messo insieme 1.339 minuti in 33 presenze, 10 delle quali da titolare. Qualcosa in più rispetto alla scorsa stagione quando nelle stesso periodo (agosto-inizio marzo) era arrivato a 1.156 minuti, 31 gare, di cui 8 da titolare. Anche per quanto riguarda gol e assist, la differenza è labile: quattro gol quest’anno contro i 5 della passata stagione e un assist vs tre. Ma l’Inter adesso gli chiede di più: serve la sua elettricità per far brillare questa stagione.

