Frattesi, i numeri certificano crescente centralità nell’Italia – CdS

Davide Frattesi rappresenta uno dei calciatori da cui Luciano Spalletti ha deciso di fondare la ripartenza dell’Italia dopo il brutto capitolo degli Europei. I dati dimostrano la sua importanza per gli azzurri.

LE PRESTAZIONI – Davide Frattesi si sta dimostrando come un pilastro dell’Italia di Luciano Spalletti, un titolare indiscusso del suo centrocampo a prescindere dall’avversario affrontato. Ciò è testimoniato dal fatto che il commissario tecnico lo abbia schierato dall’inizio in tutte le prime tre sfide della UEFA Nations League, occasioni nelle quali si è ben disimpegnato in entrambe le fasi di gioco. La crescita del calciatore italiano è stata sicuramente consolidata dalle esperienze in maglia azzurra, grazie alle quali ha potuto rafforzare le sue qualità nella gestione del pallone in fase di costruzione del gioco.

Frattesi e l’impatto nell’Italia di Spalletti: dati chiari

MANIFESTAZIONE SIMBOLICA – A corredo del ragionamento in merito all’importanza di Frattesi per l’Italia non può mancare un riferimento ad alcuni numeri che lo riguardano. Si tratta, in particolare, dei dati relativi alle sue presenze con la maglia della Nazionale italiana e alle sue reti siglate quest’anno. Il calciatore dell’Inter è al primo posto assoluto sia per partite giocate, pari a 16, sia per gol messi a segno, 6 nell’anno corrente.

Fonte: Corriere dello Sport