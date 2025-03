Frattesi all’Inter: ‘Vinciamo e poi addio?’ Dall’Udinese all’Udinese – CdS

Frattesi a fine stagione dovrebbe lasciare l’Inter, ma prima vorrà concludere nel migliore dei modi la sua avventura in nerazzurro. Domani ritrova l’Udinese, a cui aveva segnato il primo gol di questa annata turbolenta.

SCRITTO – Il futuro di Davide Frattesi sembra già scritto: a fine stagione, il centrocampista di Fidene si preparerà a lasciare l’Inter. Dopo il nulla di fatto durante la sessione invernale di calciomercato, l’addio potrebbe concretizzarsi proprio a luglio, una volta terminata questa annata infinita per i colori nerazzurri. La Roma non si è ancora defilata del tutto e il Napoli potrebbe farci più di un pensierino. Insomma, sarà un’estate movimentata. Intanto, il suo unico obiettivo è quello di concludere al meglio con l’Inter. Alzando magari qualche trofeo. Il Corriere dello Sport, a tal proposito, fa riferimento alla partita dell’andata contro l’Udinese, peraltro avversario dell’Inter domani a San Siro nel match della trentesima giornata di campionato. Proprio a Udine, si palesarono i primi segnali di malcontento.

Frattesi e quei malcontenti partiti da Udinese-Inter dell’andata

ANTEFATTI – La partita di Udine del 30 settembre arrivò una settimana dopo il cocente KO col Milan in campionato, con lo stesso Frattesi, reo di aver perso in marcatura Matteo Gabbia nel gol del decisivo 2-1. Una settimana dopo, Frattesi scese titolare e al primo pallone toccato realizzò la rete del momentaneo 0-1 (partita poi finita 2-3). Marcatura, peraltro influenzata da un non perfetto Maduka Okoye, che non venne accompagnata da un’esultanza da parte di Frattesi. Lì, il quotidiano romano fa iniziare la spaccatura tra giocatore e Inter. A Frattesi il ruolo da dodicesimo affibbiatogli da Simone Inzaghi gli va stretto, vuole più spazio e fiducia. Malumori che a gennaio poi sfociarono nella richiesta di andare via, con tanto di muro dell’Inter da 40 milioni di euro. Insomma, del suo futuro se ne riparlerà a luglio, al momento l’obiettivo è aiutare l’Inter e provare ad alzare altri trofei.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno