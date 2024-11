Frattesi in Belgio-Italia mostra di saper fare il centrocampista

Belgio-Italia ha visto una prestazione significativa di Frattesi. Il centrocampista infatti ha dimostrato di poter essere utile al di là di gol.

PRESTAZIONE SIGNIFICATIVA – Frattesi spesso finisce per essere giudicato solo dai gol. Con l’equazione naturale che se non segna diventa inutile. Un’etichetta scomoda, a cui però il giocatore per primo non si vuole rassegnare. E in Belgio-Italia è arrivato un esempio della sua capacità di giocare veramente a calcio, pur senza segnare.

GIOCO A CENTROCAMPO – Guardiamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Spalletti lo ha mandato in campo con un regista basso, Rovella, e un riferimento del gioco alto, Barella. Non per questo l’ex Sassuolo si è accontentato. Frattesi col Belgio ha messo insieme 60 tocchi. Un numero non da punta. Giocando sulla destra ha sempre garantito i suoi movimenti verticali, facendosi vedere in zona offensiva. Ma non per questo è scomparso dalla zona centrale, proponendosi per fare gioco anche largo, in modo da lasciare spazio agli altri centrocampisti. I passaggi sono stati 46, realizzati all’80%, con anche un passaggio chiave per una grande occasione creata. Non per questo però ha dovuto rinunciare ai suoi istinti.

CANALIZZARE LE DOTI – Frattesi non ha pensato solo a buttarsi in area, ma questo non significa che abbia dimenticato come si fa. Anche col Belgio infatti il giocatore dell’Inter è andato vicino, anzi vicinissimo al gol. Con un inserimento senza palla fin nel cuore dell’area avversaria. Una stoccata, cercata al momento giusto, quando il contesto lo permetteva. A testimonianza che può giocare a calcio, inserendo le sue straordinarie doti in un contesto più ampio.