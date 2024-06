Frattesi, Graziani pesante: «Alternativa all’Inter! Italia deve accontentarsi»

Frattesi è sulla bocca di tutti dopo Spagna-Italia, un po’ perché Spalletti ha deciso di sostituirlo a fine primo tempo e un po’ perché il suo agente è andato nella sede dell’Inter per chiedere maggior spazio. Intanto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, Graziani dice la sua sul centrocampista nerazzurro

SPAZIO – Davide Frattesi è inizialmente sceso in campo dal 1′ in Spagna-Italia, ma già a fine primo tempo Luciano Spalletti ha deciso di sostituirlo. Il centrocampista dell’Inter non ha brillato insieme a tanti altri, ma ciò che fa discutere all’indomani è il pessimo tempismo del suo agente, Beppe Riso, che proprio prima della partita di Euro 2024 ha incontrato la dirigenza dell’Inter per chiedere maggior spazio.

Frattesi chiede spazio all’Inter: il centrocampista ha un timore

PAURA – Sembra infatti che Frattesi abbia il timore di un’altra stagione all’ombra di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan ai quali si aggiungerà Piotr Zielinski, in campo proprio in questi minuti contro l’Austria di Marko Arnautovic. Il centrocampista richiede dunque qualche garanzia in più, ma non c’è al momento nessun caso né tantomeno la richiesta di andare via.

ALTERNATIVA – Intanto Ciccio Graziani, intervenuto su Radio Sportiva, dice la sua su Frattesi e il suo ruolo in Nazionale: «Noi stiamo investendo su Frattesi, ma ragazzi Frattesi non gioca nell’Inter. Gioca nell’Italia ma non nell’Inter. Lì gioca Calhanoglu e lui è un’alternativa. Dobbiamo accontentarci di questo».