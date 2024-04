Frattesi, che goduria! «Inter, ecco quando abbiamo capito»

Davide Frattesi al suo primo anno con la maglia dell’Inter ha subito vinto uno scudetto. E non uno qualsiasi, ma quello che sancisce la conquista della seconda stella. Il centrocampista ex Sassuolo, su Instagram, esprime tutta la sua goduria.

GODURIA – Davide Frattesi non riesce a contenere la gioia. Vincere il suo primo scudetto, in un derby, scrivendo un pezzo di storia con i compagni e mister Simone Inzaghi, non ha sicuramente prezzo. Il centrocampista ci tiene anche a sottolineare un fattore importante, ovvero quale sia la partita dove la squadra (e i tifosi) hanno capito di essere i più forti del campionato. Con un dominio pazzesco fin dalla prima giornata, segnato dai dati di miglior attacco, miglior difesa e una sola sconfitta (puramente casuale) contro il Sassuolo a inizio stagione.

Frattesi, quanta goduria! Primo scudetto (con l’Inter) in carriera

GOLEADOR – Davide Frattesi esprime tutta la sua gioia attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, dove appunto sottolinea come la gara contro il Verona in casa vinta per 2-1 all’ultimo respiro sia stata quella della svolta. Da lì i nerazzurri hanno conquistato soltanto vittorie, fatto salvo i due pareggi casalinghi contro Napoli e Cagliari. Una partita che decise proprio lui con un gol allo scadere, probabilmente il più importante dal suo arrivo all’Inter. “Quel giorno l’abbiamo capito tutti… Come godo, grazie“. Queste le sue parole, a corollario della famosa foto “in mutande” di quel 6 gennaio che non scoderemo mai.