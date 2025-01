Frattesi, gesto d’amore di una tifosa dell’Inter. Poi scoppia in lacrime

Dopo la richiesta a Beppe Marotta, la stessa tifosa dell’Inter ha incontrato personalmente Davide Frattesi. Tanto amore nei suoi confronti. Le ultime in stazione per la partenza verso Venezia.

BEN VOLUTO – Insomma Frattesi è ben voluto non solo dai suoi compagni ma anche dagli stessi tifosi dell’Inter. E in particolare da una giovane tifosa nerazzurra, che ha voluto salutare la squadra insieme ad altri tifosi, in vista della partenza per Venezia, dove la Beneamata domani giocherà al Penzo nel match valido per la ventesima giornata di campionato. Frattesi piace tanto alla Roma e in caso di offerta congrua e importante, il centrocampista lascerà Milano. Ritornando alla partenza per Venezia-Inter, la giovane tifosa, appena visto Frattesi, lo ha abbracciato consegnandogli anche un regalo.

La tifosa dell’Inter e l’amore per Davide Frattesi: ‘Non andare via’

BAGNO D’AMORE – Abbraccio, regalo e poi lacrime per Davide Frattesi, chiedendogli fortemente di rimanere all’Inter. Una giovane tifosa nerazzurra ha dimostrato tutto il suo amore nei confronti del centrocampista, che in questo anno e mezzo, nonostante le poche presenze da titolare, si è fatto sentire e non poco per la causa nerazzurra. Soprattutto lo scorso anno, con diversi gol fondamentali per la vittoria del ventesimo scudetto nerazzurro. Certe cose non si possono dimenticare.