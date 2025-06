Frattesi, futuro incerto! Su di lui continua l’interesse di altri club

Davide Frattesi, a metà tra l’addio e la permanenza all’Inter. Il centrocampista nerazzurro al centro delle tematiche di mercato in Viale della Liberazione.

FUTURO – Davide Frattesi potrebbe essere uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, con il suo futuro all’Inter ancora in bilico. Arrivato la dal Sassuolo, il centrocampista ha avuto un impatto positivo a tratti, mostrando le sue qualità sia in fase di recupero che in quella di impostazione. Tuttavia, la sua permanenza a Milano non è garantita. Nonostante le ottime prestazioni, Frattesi potrebbe essere oggetto di interesse da parte di altri top club, tra Premier League e Juventus.

Frattesi, interesse vivo! Ma l’Inter non vuole sbagliare

INTERESSE – Tante le squadre pronte a scommettere su di lui come centrocampista di valore per il futuro. L’Inter, però, sembra intenzionata a puntare su di lui, vedendo nel giovane italiano una delle chiavi per rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo. Nel caso in cui arrivasse un’offerta importante, l’Inter potrebbe decidere di cederlo, ma il giocatore rimane una risorsa preziosa per il progetto nerazzurro.