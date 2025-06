Frattesi, futuro in bilico ma con una nuova apertura! La situazione

Il futuro di Davide Frattesi torna in discussione, ma con uno spiraglio di permanenza che fino a pochi giorni fa sembrava chiuso. Con la partenza di Simone Inzaghi dalla panchina dell’Inter, il centrocampista romano potrebbe decidere di restare a Milano, in attesa di capire chi sarà il prossimo tecnico nerazzurro.

ATTESA – Frattesi ha vissuto una stagione complicata: pochi minuti, difficoltà a trovare spazio e un ruolo mai realmente definito nell’idea di gioco di Inzaghi. Ma il suo valore tecnico e fisico non è mai stato messo in discussione dalla società, che continua a considerarlo un patrimonio importante per il futuro. Tutto ruota ora attorno alla scelta del nuovo allenatore. Un tecnico che voglia puntare su di lui, dargli centralità e fiducia, potrebbe convincerlo a rimanere e a rilanciarsi definitivamente in maglia nerazzurra. In caso contrario, non è escluso che Frattesi possa guardarsi intorno, con Napoli e Roma già interessate. La prossima settimana sarà decisiva: Frattesi osserva in silenzio, ma con l’ambizione intatta. L’Inter può ancora essere casa sua. Dipenderà da chi la guiderà.