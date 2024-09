Frattesi e le due vite: tra l’Italia e l’Inter – TS

Davide Frattesi a metà tra l’Italia e l’Inter. In Azzurro, coccolato da Luciano Spalletti, si è preso la Nazionale. A Milano invece – spiega Tuttosport – vive in un mondo parallelo.

DOPPIO – C’è un doppio Davide Frattesi. Il primo è quello che gioca nell’Inter, comunque protagonista, ma poco titolare. Il secondo invece, scrive Tuttosport, è diventato una certezza nello scacchiere di Luciano Spalletti. Il CT dell’Italia, nelle ultime due uscite contro Francia e Israele, ha lasciato il centrocampo al centrocampista romano che ha ripagato con due gol perfetti. Con questi numeri, 7 gol in 21 partite con gli Azzurri, rischia di diventare un tormentone per la prossima estate. Insieme a Frattesi però, ci sono legati anche Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. I due, insieme ad Hakan Calhanoglu, hanno relegato l’ex Sassuolo in panchina. Un controsenso se si vede la qualità di Frattesi con la maglia dell’Italia. Allo stesso tempo però, le scelte di Inzaghi, con una finale da Champions da protagonista e un ventesimo scudetto vinto dominando, non si possono discutere.

Italia, adesso step in casa Inter. Frattesi sogna

PROTAGONISTA – Davide Frattesi, in estate, ha discusso proprio con l’Inter per il futuro. L’Inter è stata chiara: lo ritiene un titolare acquisito, ma deve avere pazienza. Intanto sono stati spediti al mittente tutte le richieste, ma allo stesso tempo l’Inter sa di dover iniziare a dare più fiducia al centrocampista. I numeri con la nazionale italiana parlano chiaro: Frattesi non è da meno in nessuno e almeno si spera che quest’anno, aumentino minutaggio e partite da titolare. Questo sarebbe un chiaro segnale al ragazzo e al suo entourage. Inzaghi ha fatto capire di voler essere protagonista come in Azzurro, adesso sta a Simone Inzaghi incastrarlo.

