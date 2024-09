Frattesi, presa la Bastiglia ora si punta San Siro: messaggi all’Inter – TS

Davide Frattesi nuovamente protagonista con la maglia della Nazionale. Venerdì sera, super prestazione con gol contro la Francia. L’obiettivo rimane lo stesso: rifarlo con l’Inter.

MESSAGGI – Frattesi domani sera cercherà il bis sul neutro di Budapest, quando l’Italia scenderà in campo contro Israele per la seconda partita di Nations League. Venerdì contro la Francia, il centrocampista dell’Inter è stato ancora una volta protagonista per la Nazionale di Luciano Spalletti, trovando il quinto gol in assoluto sotto l’egida del tecnico di Certaldo. Un gol alla Frattesi: pallone sottratto a centrocampo e poi super inserimento in area per chiudere l’ottimo pallone di Mateo Retegui. Presa la Bastiglia, ora per Frattesi è arrivato anche il momento di conquistare San Siro. Venerdì sera al Parco dei Principi, l’ex Sassuolo ha inviato nuovi e luccicanti messaggi a Simone Inzaghi: 53′ in tre partite non bastano. Frattesi necessita più spazio e minutaggio.

SPAZIO – Spazio che può subito trovare contro il Monza, sua ex squadra, domenica sera. Simone Inzaghi potrebbe, infatti, optare sul centrocampista della Nazionale magari preservando Nicolò Barella, il quale si è operato al naso alcuni giorni fa. Frattesi, continua Tuttosport, ha collezionato sinora con i nerazzurri, nelle prime tre partite stagionali, solo 53 minuti e un assist, col Genoa alla prima giornata, chiuso, per il momento e come la scorsa annata, dai titolarissimi della cintura mediana nerazzurra. Al secondo anno di Inter, vuole qualcosa in più che il ruolo da comprimario.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna