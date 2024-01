Frattesi determina Inter-Verona e non solo! ‘Premio’ da DAZN

Davide Frattesi è stato il match-winner di Inter-Verona, con un gol regolarissimo nonostante i tentativi di mistificare quanto accaduto in campo. E per il centrocampista nerazzurro arriva anche un ‘premio’ da DAZN.

DETERMINANTE – Con il suo gol importantissimo, Davide Frattesi ha deciso Inter-Verona regalando i tre punti alla squadra di Simone Inzaghi all’ultimo respiro. Ed è proprio per lui che DAZN ha riservato il “Moment of the week” (Momento della settimana, ndr) per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Proprio per la pesantezza che il suo sigillo ha significato per l’Inter.