Frattesi e Cuadrado super ma in PSG-Inter anche insufficienze! –TS

Grandi conferme e strane note stonate da PSG-Inter. TuttoSport assegna dei giudizi ad alcuni nerazzurri, premiando su tutti Frattesi e Cuadrado.

PAGELLE – Seppur con qualche iniziale difficoltà l’Inter esce vittoriosa dalla seconda ed ultima amichevole della tournée in Giappone. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto il PSG anche grazie a una splendida prestazione di Davide Frattesi, subentrato nel secondo tempo. Al calciatore TuttoSport assegna un bel 7,5 in pagella. Nelle valutazioni date dal quotidiano sportivo ai giocatori nerazzurri quello di Frattesi è il voto più alto, insieme a un altro nuovo innesto nerazzurro: Juan Cuadrado. Anche il colombiano merita più della sufficienza (7), mettendo in mostra tutta la sua tecnica e corsa. Fra i giocatori dell’Inter che si sono maggiormente distinti contro il PSG non possono mancare Sebastiano Esposito e Stefano Sensi, autori delle due reti, e Filip Stankovic, che ha protetto con sicurezza i pali della porta nerazzurra. Tutti e tre meritano 6,5. Mezzo punto in meno, invece, a Marcus Thuram, che non ha ancora trovato l’intesa con il compagno d’attacco ma che sembra in fase crescente. Da PSG-Inter escono, invece, segnati in rosso Mattero Darmian, Federico Dimarco e Nicolò Barella: per loro solo 5,5. Se Frattesi risulta il migliore dell’amichevole, Henrikh Mkhitaryan si trova nella posizione opposta. L’insufficienza più grave (5) se la becca l’armeno, che dopo il riposo precauzionale nella prima amichevole giapponese torna titolare nella seconda. Senza però distinguersi in campo come solito fare.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna