Frattesi: «Barella, il più forte in Italia nel ruolo. Scamacca? Ci seguiamo…»

L’Inter prepara la sfida alla Juventus del 3 aprile dopo le due settimane di sosta per le nazionali. Intanto, un futuro obiettivo dei nerazzurri, Davide Frattesi, si è raccontato in un’intervista a Dazn uscita poco fa sull’app.

MOMENTO – L’Inter punta al secondo scudetto consecutivo quest’anno ma per farlo serve vincere contro la Juventus e tenere vivo questo sogno. Intanto, un giocatore nel mirino dei nerazzurri ha parlato a Dazn durante Piedi per Terra: Frattesi. Ecco la sua intervista dove parla anche di Inter. «Sassuolo piazza ideale per i giovani, non ci sono le pressioni dei grandi club. Qui siamo una grande famiglia e vieni coccolato da tutti che può andare bene ma anche no perché nei grandi club ci sono pressioni. A inizio anno non sentivo mia la Serie A perché volevo conquistarla sul campo con il Monza. Io e Scamacca? Mangiamo solo pasta al pesto, tre cene su cinque solo col pesto (ride, ndr). Noi due andiamo sempre nella stessa direzione oppure io ti inseguo. Siamo arrivati alla Lazio insieme perché ci siamo seguiti. Allora gli ho detto: “oh, se vai in un top-club dimmelo che ti seguo!”. Siamo molto simili, in 15 anni non abbiamo mai litigato. Roma? Ci sono rimasto un po’ male, sarei voluto tornare. Mi studio molto, mi riguardo sempre le partite e gli errori, è fondamentale se vuoi crescere. Mi arrabbio tanto quando sono solo e la scarico di prima invece che girarmi, anche Dionisi me lo fa notare. Barella? E’ il top in quel ruolo nel campionato. Per quanto è bravo potrebbe fare anche più gol. E’ nettamente il più forte in questo momento. Rubargli qualcosa? Assist e intensità. Dal primo al 90° corre, io al 70° crollo con i crampi, non mi so gestire ancora. Come mi vedo in futuro? Mi piacerebbe fare l’allenatore tra 15-20 anni. Scamacca? Niente donne qui a Sassuolo, solo a Roma. E’ una sorta di fioretto, l’abbiamo fatto dopo aver giocato male».