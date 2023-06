Frattesi: «Ancora in Italia, poi l’estero. Al mio agente ho chiesto…»

Davide Frattesi in Serie A, e sono solo, piace a diversi club di primo livello: l’Inter appare interessata, ma come lei anche la Roma e la Juventus. Queste sono state perciò le sue parole in conferenza stampa per la Nazionale Italiana (vedi articolo).

CONFERENZA STAMPA − A due giorni dalla sfida dell’Italia contro la Spagna in Nations League, in conferenza stampa ha oggi parlato Davide Frattesi. Queste le sue parole in merito alle voci di mercato che si stanno rincorrendo sul suo futuro: «Devo continuare a lavorare così e poi al resto ci penseranno Giovanni Carnevali e gli altri. Voglio fare un altro step in Italia prima di andare all’estero. Ho chiesto al mio procuratore di non chiamarmi prima che sia tutto pronto per un eventuale trasferimento. O comunque solo in caso di cose importanti. Ringrazio il Sassuolo per avermi aspettato perché avevo iniziato male la stagione».