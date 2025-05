Francia, 25 i convocati per la Nations League! Due dall’Inter

In attesa di tornare in campo con la maglia della Francia, Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per le due partite di Nations League in programma a giugno.

CONVOCATI – In vista degli impegni contro la Francia di Nations League nelle Final Four, il tecnico dei transalpini, Didier Deschamps, ha convocato venticinque giocatori per la semifinale di Stoccarda. Il risultato della sfida contro la Spagna determinerà la partita che i Bleus giocheranno la prossima domenica 8 giugno. Finale (ore 21:00) a Monaco di Baviera, oppure la finale per il terzo posto (ore 15:00) sempre a Stoccarda. Nei 25 calciatori convocati, ben 8 arrivano dalla Serie A con i soliti due interisti. Questa la lista completa.

Francia, ben otto “italiani” nella lista dei convocati

PORTIERI: Chevalier, Maignan, Samba

DIFENSORI: Bade, Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Kalulu, Konate, Lenglet, Benjamin Pavard

CENTROCAMPISTI: Guendouzi, Kone, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery

ATTACCANTI: Barcola, Cherki, Dembele, Doue, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Marcus Thuram

📋 LA LISTE POUR LE FINAL 4 ! 🔥 Voici les 25 Bleus convoqués pour le dernier carré de la Ligue des Nations, avec des nouveaux visages, et des retours 😄💙 05/06 : Demi-finale 🆚 Espagne 🇪🇸

08/06 : Finale ou petite finale 🆚 Allemagne 🇩🇪 ou Portugal 🇵🇹#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mDHooD8tXL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 21, 2025