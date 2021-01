Frabotta avvisa l’Inter: “La Juventus punta a vincere tutto. San Siro storia”

San Siro

Frabotta, giovane esterno della Juventus, intervistato da “Sky Sport” qualche giorno dopo la vittoria a San Siro contro il Milan per 3-1, ha parlato della lotta scudetto.

“VINCERE SEMPRE” – Frabotta dopo la vittoria di San Siro maturata contro il Milan, su Sky manda un messaggio chiaro all’Inter e alle altre pretendenti per lo scudetto in Serie A. Inoltre, la prossima giornata di campionato i nerazzurri sfideranno proprio i bianconeri a San Siro: «La Juventus c’è e punta a vincere in ogni competizione. Contro il Milan grande vittoria, la Juventus vuole sempre vincere. Che emozione giocare a San Siro, uno stadio che rappresenta la storia del calcio».