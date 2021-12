FourFourTwo, stilata la classifica dei top 50 allenatori del 2021

La celebre rivista inglese FourFourTwo ha stilato la classifica dei migliori 50 allenatori del 2021 al mondo (vedi articolo). Al primo posto troviamo Pep Guardiola mentre Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter, è al 27esimo posto per i suoi risultati. 4° l’ex nerazzurro Antonio Conte.

CLASSIFICA – Come detto FourFourTwto ha stilato la classifica dei migliori 50 manager dell’anno solare. Tra questi ci sono tanti nomi illustri, basti pensare che il primo posto se lo è aggiudicato Pep Guardiola perché “Rimane innovativo”. Completano il podio Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea e il prossimo avversario dell’Inter agli ottavi di Champions League, Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool. Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter, si piazza al 27esimo posto. “Nel 2020 – spiega FourFourTwo – Inzaghi ha guidato la Lazio al ritorno in Champions League per la prima volta dal 2007/08 e li ha portati fino alla fase ad eliminazione diretta. In estate ha accettato la panchina vacante dell’Inter e, con la squadra, ha alzato un’impressionante lotta per difendere il titolo chiudendo in vetta a Natale. In classifica è presente anche Antonio Conte, allenatore con cui l’Inter ha vinto lo Scudetto la stagione passata. Per l’attuale manager del Tottenham c’è il addirittura il 4° posto. “Ha portato l’Inter a vincere in due anni spinto dall’elevazione di Romelu Lukaku e della difesa a tre in pieno stile Conte. Ha un’abilità di semplificare le cose ai suoi calciatori eccezionali ma è anche abilissimo nell’arginare le tattiche avversarie viste l’alta preparazione”.

Fonte: FourFourTwo