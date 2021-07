Four Four Two: «Barella completo. Adatto per due squadre inglesi»

La rivista inglese “Four Four Two” ha elogiato il giocatore dell’Inter e dell’Italia Nicolò Barella. La completezza del centrocampista, secondo l’autore Mark White, è adatta per due squadre di Premier League

CENTROCAMPISTA COMPLETO − Così la rivista Four Four Two sul giocatore dell’Inter: «Mentre Nicolo Barella non è esattamente un segreto nel calcio italiano. Euro 2020 è stato un torneo di rottura per un pubblico più ampio per vedere di cosa è capace. Il neo-campione dello Scudetto ha mostrato finora agli Europei un repertorio completo da centrocampista e, cosa forse più importante per un italiano, ha dimostrato di poterlo fare a un ritmo più veloce».

DESTINAZIONE INGLESE − Barella sarebbe adatto per due squadre di Premier League: «Il Liverpool sarebbe una destinazione eccellente, così come l’Arsenal se avesse i soldi. Come ha dimostrato contro il Belgio, è freddo e composto in area, oltre a dettare il gioco».