FOTO – Zanetti, pranzo UEFA con il CEO dello Sparta Praga

Poche ore prima del fischio d’inizio di Sparta Praga-Inter, match valido per la settima giornata della fase a gironi della Champions League, il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ha partecipato al tradizionale pranzo UEFA.

INCONTRO – L’evento, organizzato per favorire lo scambio tra i club coinvolti, ha visto la partecipazione del CEO dello Sparta Praga, Tomas Krivda, con il quale Javier Zanetti ha avuto modo di dialogare in un clima di cordialità. Durante l’incontro, i rappresentanti delle due società hanno sottolineato il valore dello sport come strumento di unione e rispetto reciproco. Il pranzo UEFA non è solo un’occasione di rappresentanza, ma anche un momento per consolidare le relazioni tra i club e discutere tematiche di interesse comune. In un clima di reciproco rispetto, Sparta Praga e Inter si preparano ad affrontarsi sul campo.

